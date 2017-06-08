Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Постпред России при ЕС: созревает ситуация для смены курса Евросоюза по России
Чрезвычайный и полномочный посол России при ЕС Владимир Чижов заявил, что Евросоюз в ближайшем будущем может сменить политику по антироссийским санкциям, передает газета "Известия".
"Вопрос в том, когда ЕС накопит достаточно политической воли, чтобы пересмотреть эту политику. Произойдет ли это в июне или через шесть месяцев - это уже из сферы гадания", - сказал он о возможной отмене антироссийских санкций.
Чижов подчеркнул, что на данный момент "заметно, что ситуация созревает для изменения курса ЕС в отношении России в целом и по данному вопросу в частности".
Ранее сообщалось, что постпреды стран — членов ЕС при Совете Евросоюза согласовали продление санкций против Крыма еще на один год.
Оставить комментарий