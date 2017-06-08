Постпред России при ЕС: созревает ситуация для смены курса Евросоюза по России

"Вопрос в том, когда ЕС накопит достаточно политической воли, чтобы пересмотреть эту политику. Произойдет ли это в июне или через шесть месяцев - это уже из сферы гадания", - сказал он о возможной отмене антироссийских санкций.

Чижов подчеркнул, что на данный момент "заметно, что ситуация созревает для изменения курса ЕС в отношении России в целом и по данному вопросу в частности".