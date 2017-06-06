Пенс назвал Россию и терроризм главными угрозами для мира

Вице-президент США Майк Пенс , выступая в Atlantic Council, заявил, что для мира главными угрозами являются Россия, Иран и терроризм. Прямая трансляция мероприятия транслировалась на YouTube-канале.

"От попыток России перекроить международные границы силой до попыток Ирана дестабилизировать Ближний Восток, до глобальной угрозы терроризма, который может нанести удар в любое время в любом месте - кажется, в мире опаснее сегодня, чем когда-либо после падения коммунизма четверть века назад", - сказал Пенс.