В России разработают национальную систему защиты прав потребителей

Минэкономики, Минпромторгу и Правительство поручило Роспотребнадзору Минфину разработать и утвердить до 1 августа этого года стратегию государственной политики в области защиты прав потребителей на период до 2030 года. Соответствующее поручение было дано во исполнение поручений президента. Документ опубликован на сайте правительства.

Также правительство поручило к 22 августа подготовить внесение в законодательство России изменений, которые предусматривают применение контрольной закупки при осуществлении федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей.