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В России разработают национальную систему защиты прав потребителей
Правительство поручило Роспотребнадзору, Минэкономики, Минпромторгу и Минфину разработать и утвердить до 1 августа этого года стратегию государственной политики в области защиты прав потребителей на период до 2030 года. Соответствующее поручение было дано во исполнение поручений президента. Документ опубликован на сайте правительства.
Также правительство поручило к 22 августа подготовить внесение в законодательство России изменений, которые предусматривают применение контрольной закупки при осуществлении федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей.
Напомним, в конце мая президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября разработать и утвердить стратегию государственной политики в области защиты прав потребителей. Перед этим председатель Союза потребителей России Петр Шелищ раскритиковал систему их защиты в России. Он заявил, что состояние рынка ужасающее, законы — «неправильные», а проверяющие стремятся найти побольше нарушений, а не удовлетворить запросы потребителей.
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