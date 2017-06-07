Американцы заподозрили хакеров из РФ в подмене речи эмира Катара

США заподозрили "русских хакеров" во взломе агентства новостей в Катаре. Данный инцидент вызвал скандал в Персидском заливе. По версии американских СМИ, целью русских было создать напряженность между США и их союзниками.

Вернуть контроль над страницей информагентства Катара удалось спустя четыре часа после ее взлома. Попытки взломать страницы и микроблоги организации в соцсетях продолжались в течение всего дня, передает РИА Новости