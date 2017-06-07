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Американцы заподозрили хакеров из РФ в подмене речи эмира Катара
США заподозрили "русских хакеров" во взломе агентства новостей в Катаре. Данный инцидент вызвал скандал в Персидском заливе. По версии американских СМИ, целью русских было создать напряженность между США и их союзниками.
Вернуть контроль над страницей информагентства Катара удалось спустя четыре часа после ее взлома. Попытки взломать страницы и микроблоги организации в соцсетях продолжались в течение всего дня, передает РИА Новости.
Напомним, о разрыве отношений с Катаром заявили Бахрейн, Йемен, Египет, Ливия, ОАЭ и Саудовская Аравия. Это произошло после взлома хакерами сайта государственного информационного агентства Катара и размещения там высказываний эмира Катара в поддержку Ирана и палестинского движения ХАМАС. Между тем другие арабские страны сочли доводы Дохи о хакерской атаке неубедительными.
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