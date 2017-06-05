Главные события у вас в почте
Оппозиция согласовала место проведения митинга 12 июня
В столичную мэрию направлено новое уведомление о проведении протестной акции на проспекте Сахарова 12 июня. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романа Рубанова.
Организаторы акции планируют передвинуть сцену в сторону Садового кольца. По словам Рубанова, в мэрии готовят письменное согласование мероприятия, хотя на словах разрешение уже было получено. Изначально акция должна была пройти на Тверской улице. В мэрии отказались согласовывать это место в связи с тем, что на Тверской улице пройдут мероприятия, связанные с празднованием Дня России.
26 марта в десятках городов России прошли акции протеста в связи с обвинениями в коррупции в адрес премьер-министра страны Дмитрия Медведева. Согласно исследованиям ФБК, Медведев через благотворительные организации владеет рядом крупных объектов недвижимости. Председатель правительства назвал эти обвинения «чушью» и сравнил расследование с «компотом». В Москве несанкционированная акция прошла на Тверской улице. По различным данным, в ней приняли участие от 8 до 30 тысяч человек, более 1000 человек были задержаны.
Оставить комментарий
Последние новости
-
Коммерсант
-
ФБА "Экономика сегодня"
-
RT на русском