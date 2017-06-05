Оппозиция согласовала место проведения митинга 12 июня

столичную мэрию направлено новое уведомление о проведении протестной акции на проспекте Сахарова 12 июня. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романа Рубанова.

Организаторы акции планируют передвинуть сцену в сторону Садового кольца. По словам Рубанова, в мэрии готовят письменное согласование мероприятия, хотя на словах разрешение уже было получено. Изначально акция должна была пройти на Тверской улице. В мэрии отказались согласовывать это место в связи с тем, что на Тверской улице пройдут мероприятия, связанные с празднованием Дня России.