В Госдуме прокомментировали высказывание Голиковой о повышении пенсионного возраста

По словам депутата, многие россияне продолжают работать после наступления пенсионного возраста. И его повышением они будут защищены, поскольку работодатель не сможет их в таком случае уволить.

«Пенсионеры (60-65 лет. — RT) готовы работать и будут работать, пока у них будет рабочее место. Мы просто ту реальность, которая и так уже существует, введём в правовое поле. И многих из этих людей нельзя будет уволить по достижению пенсионного возраста. Поэтому в принципе мы даже защитим интересы многих трудящихся», — пояснил Вострецов.

По его мнению, программа повышения пенсионного возраста может быть реализована с 2019 года после необходимой дискуссии в обществе.

Ранее глава Счётной палаты Татьяна Голикова высказала точку зрения, что повышение пенсионного возраста в России могло бы улучшить сбалансированность пенсионного фонда.