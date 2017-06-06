Дочь Пескова пригласили работать в Госдуме

«Если честно, я на неё не подписан, однако если мы посмотрим её контент, я думаю, мы сможем найти какое-то направление, экспертный совет в Госдуме, который занимается той тематикой, которая ей интересна… Надо посмотреть, какой контент её интересует и чем она занимается. Конечно, мы её с удовольствием приглашаем. У нас огромное количество площадок, где нам необходимы толковые ребята и девушки», - сказал Власов.

Ранее Елизавета своем Instagram опубликовала ироничный пост в ответ на обвинения в роскошной и беззаботной жизни, которая не соответствует доходам ее отца. Она написала, что является дочерью «главного миллиардера и вора страны», спит на мраморной говядине, присыпанной гагачим пухом, делает золотое обёртывание и занимается воровством. Девушка также призналась, у нее 13 рабов, среди которых есть «Вася, Дима, ну и третий сами представляете».

До этого Пескова, которая уже семь лет живет в Париже, заявила, что безгранично уважает мэра Москвы Сергея Собянина и поддерживает его программу по реновации. По ее словам, город должен обновляться. При этом девушка отметила, что решение о расширении тротуаров в российской столице было «крайне странным».

В конце мая Власов предложил создать в нижней палате парламента отдельный орган – совет блогеров, в котором бы заседали популярные блогеры и помогали бы депутатам.