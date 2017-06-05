В Кремле объяснили слова Путина о «перебирающем» Трампе

«Внутренняя энергетика тогдашнего кандидата Трампа, конечно, отличалась от внутренней энергетики других кандидатов. Как показал исход выборов, эта энергетика была более по сердцу американскому избирателю — вот о чем говорил президент Путин», — сказал Песков.

2 июня в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форума (ПМЭФ) российский лидер Владимир Путин отметил, что способ ведения предвыборной кампании республиканцем оказался эффективен: «Я и сам иногда думал, перебирает мужик, честное слово. Но оказалось, что он был прав».