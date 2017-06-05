Далее:
Главное сейчас
РЕН ТВ

Запад "ловит покемонов": Захарова раскритиковала финского журналиста за отказ ехать в Чечню

Захарова финскому журналисту: «по-русски это называется — струсить»
Фото:
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявил, что финский журналист, который разрабатывал тему о якобы имеющем место притеснении ЛГБТ в Чечне, отказался ехать в республику. Она расценила это как трусость.
"Финский журналист, который пришёл в МИД России в поисках политической подоплёки темы "чеченских геев", передумал ехать в Чечню. Об этом он и его редакция написали в соцсетях", - написала она на своей странице в Facebook.
Захарова отметила, что была о журналисте лучшего мнения.
"Кто запретил редакции — думаю, пока это останется секретом. Но факт остаётся фактом: финский журналист отозвал своё решение ехать в Чечню, ссылаясь на решение редакции. Не знаю, как это квалифицируется в Финляндии, по-русски это называется — струсить", - добавила она, подытожив, что "ловля западными журналистами покемонов продолжается".
Ранее Мария Захарова лично попросила власти Чечни помочь финскому журналисту провести расследование.
Еще 14 источников
Грозный Политика
МИД
Мария Захарова
Оставить комментарий

РЕН ТВ: последние новости