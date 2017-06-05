Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявил, что финский журналист, который разрабатывал тему о якобы имеющем место притеснении ЛГБТ в Чечне, отказался ехать в республику. Она расценила это как трусость.

"Финский журналист, который пришёл в МИД России в поисках политической подоплёки темы "чеченских геев", передумал ехать в Чечню. Об этом он и его редакция написали в соцсетях", - написала она на своей странице в Facebook.

Захарова отметила, что была о журналисте лучшего мнения.

"Кто запретил редакции — думаю, пока это останется секретом. Но факт остаётся фактом: финский журналист отозвал своё решение ехать в Чечню, ссылаясь на решение редакции. Не знаю, как это квалифицируется в Финляндии, по-русски это называется — струсить", - добавила она, подытожив, что "ловля западными журналистами покемонов продолжается".

Ранее Мария Захарова лично попросила власти Чечни помочь финскому журналисту провести расследование.