Интервью Путина NBC смотрели более 6 млн американцев

Всего программу посмотрели 6,1 миллиона человек, рейтинг составил 1,2% в возрастной категории 25-54 лет. В среднем итоговую программу NBC смотрит 4,9 миллиона зрителей.

В интервью российский президент ответил на обвинения во вмешательстве Кремля в президентские выборы в США. Кроме того, глава государства коснулся вопросов российско-американских отношений.

Келли раньше работала на телеканале Fox News , однако недавно перешла на NBC. Интервью с российским президентом стало ее первым появлением на телевидении после 5-месячного отсутствия в прямом эфире.

Американские СМИ и спецслужбы неоднократно обвиняли российские власти во вмешательстве в ход выборов в США. В Кремле все обвинения называли беспочвенными.