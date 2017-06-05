Поклонская рассталась с любимым мужчиной

«Действительно, я говорила ранее в прессе, что у меня замечательная семья: есть муж, ребенок… И когда я это говорила, у меня были отношения с мужчиной, с которым мы намеревались их оформить. Но, к сожалению, так уж сложилось, что мы расстались», - рассказала Поклонская.

По ее словам, причина, по которой она представлялась замужней, заключается в том, что депутат не хотела привлекать излишнее внимание со стороны противоположного пола, а также «травмировать» своих поклонников.

«Очень много было людей, которые теплились какой-то надеждой со мной повстречаться, наладить отношения, познакомиться… Поэтому, чтобы людей не травмировать и сразу напрочь убивать все желание, я и говорила, что замужем, у меня прекрасная семья. Может быть, была тогда не совсем права», - добавила Поклонская.