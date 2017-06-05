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Поклонская рассталась с любимым мужчиной
Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что рассталась с мужчиной, которого представляла СМИ своим мужем. Об этом сообщает РИА Новости.
«Действительно, я говорила ранее в прессе, что у меня замечательная семья: есть муж, ребенок… И когда я это говорила, у меня были отношения с мужчиной, с которым мы намеревались их оформить. Но, к сожалению, так уж сложилось, что мы расстались», - рассказала Поклонская.
По ее словам, причина, по которой она представлялась замужней, заключается в том, что депутат не хотела привлекать излишнее внимание со стороны противоположного пола, а также «травмировать» своих поклонников.
«Очень много было людей, которые теплились какой-то надеждой со мной повстречаться, наладить отношения, познакомиться… Поэтому, чтобы людей не травмировать и сразу напрочь убивать все желание, я и говорила, что замужем, у меня прекрасная семья. Может быть, была тогда не совсем права», - добавила Поклонская.
Ранее представители партии "Яблоко" потребовали объяснить, почему депутат не указала в своей декларации доходы мужа. Поклонская ответила, что отмечать «кого-то в виде мужа» она не может, потому что супруга на данный момент у нее нет.
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