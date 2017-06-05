Путин рассказал об изменении его личности за 17 лет руководства Россией

"Что я чувствую? Я чувствую прямую живую связь с этой землей, с историей, со страной. Вот вы сказали, что в Петербурге уже несколько дней. Мы вчера (1 июня. - "Газета.Ru" ) разговаривали с премьер-министром Индии, он посещал Пискаревское мемориальное кладбище, где похоронено примерно 400 тыс. ленинградцев, как правило, мирных жителей, которые погибли во время Второй мировой войны в блокаде. Они умерли от голода", - отметил Путин.

При этом он добавил, что в одной из могил похоронен его старший брат, которого он никогда не видел.

"Я никогда не забуду об этом, так же, как и то, в каком состоянии была наша страна в начале 90-х годов", - подчеркнул российский лидер.

Кроме того, он выразил надежду на то, что 17 лет его руководства страной не сильно отразились на его личности.

"Надеюсь, что нет", - сказал президент, отвечая на соответствующий вопрос.