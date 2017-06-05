Российский самолет выполнит наблюдательный полет над Болгарией

Российский самолет Ан-30Б выполнит наблюдательный полет над Болгарией с пятого по девятое июня, сообщил врио начальника российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Руслан Шишин.

"В рамках реализации международного Договора по открытому небу Российская Федерация планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения Ан-30Б над территорией республики Болгария… Наблюдательный полет будет выполняться в период с пятого по девятое июня 2017 года с аэродрома открытого неба Бургас и максимальной дальностью до 660 километров", — сказал он.

Шишин добавил, что российский самолет наблюдения будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а болгарские специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных Договором.

Он уточнил, что наблюдательный полет выполняется в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников Договора, а также упрочения безопасности через укрепление мер доверия. Это двадцатый наблюдательный полет России над территориями государств-участников Договора в 2017 году.