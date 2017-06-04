Чайка раскрыл причины нападок Браудера на свою семью

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка считает, что причинами нападок главы Hermitage Capital Уильяма Браудера , осуждённого в России за финансовые махинации, на его семью стало стремление дискредитировать власти и правоохранителей РФ.

"Мотивация очень проста — показать, что и бизнес-сообщество в России и руководство России, в частности, правоохранительные органы коррумпированы, дискредитировать РФ через это. Более того, не дать нам расследовать уголовное дело по Браудеру дальше ", — сказал Чайка в интервью НТВ в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Как бы Браудер ни старался…мы вывезли огромный массив документов из Кипра, то, чего он боится", — добавил Чайка.

В России Браудер уже заочно приговорен к девяти годам заключения по уголовному делу о финансовых махинациях. Британия ранее отказалась экстрадировать бизнесмена.