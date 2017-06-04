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Путин рассказал о встрече с Флинном в 2015 году
Президент России Владимир Путин рассказал журналисту американского телеканала NBC Мегин Келли, которая вела пленарную сессию Петербургского международного экономического форума, о его встрече с экс-советником американского президента по национальной безопасности Майклом Флинном в 2015 году. «Я с ним (Флинном – прим. ВЗГЛЯД) даже практически не разговаривал», – приводит слова Путина РИА «Новости».
Российский президент рассказал, что присутствовал на мероприятии телеканала Russia Today, где выступал с речью. Недалеко от него сидел незнакомый президенту мужчина.
Путин рассказал, что только после того, как покинул мероприятие, узнал, что там присутствовал некий американский гражданин, который ранее работал в спецслужбах США.
«У меня с вами, вот с вами лично гораздо более близкие отношения, чем с мистером Флинном», – сказал Путин Келли.
Флинна ранее критиковали за посещение Москвы в 2015 году, где на юбилее телеканала RT он сидел рядом с Путиным. В Кремле и ранее заявляли, что продолжительных бесед между Путиным и Флинном не было.
Напомним, поводом для отставки Флинна стали контакты с послом России Сергеем Кисляком. Путин назвал «спятившими» распространителей обвинений в адрес Кисляка в том, что он якобы вербует американских политиков.
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