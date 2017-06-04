Путин рассказал о встрече с Флинном в 2015 году

Российский президент рассказал, что присутствовал на мероприятии телеканала Russia Today , где выступал с речью. Недалеко от него сидел незнакомый президенту мужчина.

Путин рассказал, что только после того, как покинул мероприятие, узнал, что там присутствовал некий американский гражданин, который ранее работал в спецслужбах США.

«У меня с вами, вот с вами лично гораздо более близкие отношения, чем с мистером Флинном», – сказал Путин Келли.

Флинна ранее критиковали за посещение Москвы в 2015 году, где на юбилее телеканала RT он сидел рядом с Путиным. В Кремле и ранее заявляли, что продолжительных бесед между Путиным и Флинном не было.

Напомним, поводом для отставки Флинна стали контакты с послом России Сергеем Кисляком. Путин назвал «спятившими» распространителей обвинений в адрес Кисляка в том, что он якобы вербует американских политиков.