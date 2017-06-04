В сети опубликовано видео обнаружения АПЛ ВМС США российским вертолетом

В сети появилась видеозапись обнаружения американской подлодки, всплывшей в Арктике, российским вертолетом. АПЛ типа «Сивулф» была обнаружена вертолетом типа Ми-8, опознаваемым по остеклению кабины. Указывается, что инцидент произошел в 2015 году, однако видео появилось только сейчас.

В также наличествующей в сети версии данного видео с несколько отличающейся временной разбивкой, экипаж вертолета комментирует увиденное кратким эмоциональным высказыванием.

На записи отсутствуют люди, однако видны следы применения дымовой шашки красного цвета, используемой при подаче сигнала бедствия. Детали произошедшего не сообщаются.

По официальным американским данным, весной-летом 2015 года АПЛ SSN-21 «Сивулф» провела полугодовую боевую службу в Арктике, со всплытием в районе Северного полюса. Лодка покинув военно-морскую базу Китсап в штате Вашингтон, прошла в Северный ледовитый океан через Берингов пролив, и более двух месяцев находилась подо льдами. О всплытии ее еще где-либо, помимо Северного полюса, и каких-либо инцидентах во время похода не сообщается, при этом удаленность Северного полюса на 900 километров от ближайшей российской авиабазы Нагурское на острове Земля Александры в архипелаге Земля Франца-Иосифа исключает достижение полюса вертолетами типа Ми-8, дальность полета которых составляет в наиболее распространенных модификациях около 600 километров.