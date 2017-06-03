В Крыму ответили на предложение Порошенко абитуриентам

Крымские абитуриенты стремятся переориентироваться на Россию, поэтому льготы на образование, которые им готов предоставить Киев, им не нужны и не интересны, рассказал председатель комитета по образованию, науке, молодежной политике и спорту Госсовета Крыма Владимир Бобков, сообщает RT . Он отметил, что с момента присоединения полуострова к России студенты начали переводиться из украинских вузов в российские, поэтому предложение Киева вызывает лишь улыбку.

«Регулярно украинские власти дают повод для смеха подобными предложениями. Сегодня каждому крымчанину понятно, что в сравнении с российскими вузами ни один украинский не выдерживает даже приблизительной конкуренции по уровню тех знаний, которые даются», — рассказал он. Бобков также отметил определенное лицемерие Киева в этой ситуации, так как в любом случае воспользоваться этим предложением было бы крайне затруднительно.

«Украина сделала все, чтобы максимально усложнить процесс попадания на территорию страны. Нет железнодорожного сообщения, абсолютно варварским способом осуществляется сообщение путем автобусного транспорта, постоянные издевательства со стороны украинских силовиков при пересечении на личном автомобиле», — подчеркнул Бобков.

Ранее стало известно, что президент Украины Петр Порошенко подписал закон о дополнительных возможностях для получения крымчанами высшего образования в украинских вузах, устанавливающий для них квоты в объеме 1 тыс. мест государственного заказа.