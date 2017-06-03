В Крыму назвали смешными предложенные крымским абитуриентам льготы на обучение в украинских вузах

Крымских абитуриентов вряд ли заинтересует предложение получить высшее образование на территории Украины. Об этом в беседе с RT рассказал председатель комитета по образованию, науке, молодежной политике и спорту Госсовета Крыма Владимир Бобков. По его словам, с момента присоединения полуострова к России происходил противоположенный процесс, когда студенты переводились из украинских вузов в российские. Именно поэтому предоставленные Киевом льготы на образование вызывают улыбку.

«Регулярно украинские власти дают повод для смеха подобными предложениями. Сегодня каждому крымчанину понятно, что в сравнении с российскими вузами ни один украинский не выдерживает даже приблизительной конкуренции по уровню тех знаний, которые даются», — рассказал он.

Бобков отметил, что даже если бы абитуриенты захотели воспользоваться предложением Киева, то столкнулись бы с массой препятствий.

«Украина сделала всё, чтобы максимально усложнить процесс попадания на территорию страны. Нет железнодорожного сообщения, абсолютно варварским способом осуществляется сообщение путем автобусного транспорта, постоянные издевательства со стороны украинских силовиков при пересечении на личном автомобиле», — подчеркнул Бобков.