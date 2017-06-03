Путин предлагал Клинтону рассмотреть вариант вступления РФ в НАТО

"Я помню одну из наших последних встреч с президентом Клинтоном, когда еще Клинтон был президентом. Он приезжал в Москву, и я в ходе дискуссии сказал: "Ну, а может быть посмотреть такой вариант, что Россия может быть вступит в НАТО". Клинтон ответил: "Ну а что же, я не против", - рассказал Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для его нового проекта - серии бесед с российским лидером.

При этом российский президент подчеркнул, что в этот момент "вся американская делегация очень занервничала". На предложение Стоуна подать заявку Путин рассмеялся.

Также глава государства назвал НАТО внешнеполитическим инструментом США, в котором нет союзников, а есть только их вассалы. "Сегодня это внешнеполитический инструмент США, там нет союзников, там есть только вассалы. Когда страна становится членом НАТО, ей уже очень трудно сопротивляться давлению со стороны такой крупной страны, лидера НАТО, как США. И там легко может появиться все что угодно - и система противоракетной обороны, и новые базы, и, если потребуется, и новые ударные комплексы", - сказал Путин.