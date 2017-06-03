Time назвал пятёрку стран, которые «изменят будущее» России

СМИ уделяют много внимания отношениям Москвы с США и Европой, но не стоит игнорировать взаимодействием Кремля с другими государствами, считает Time. В своей статье издание приводит список пяти стран, которые способны повлиять на будущее России.

По вполне понятным причинам, пресса сегодня уделяет достаточно много внимания напряжённым отношениям Запада с Москвой. Но хотя Владимир Путин «морочит голову» США и Европе — «и сохраняет свой неясный альянс с Сирией и Ираном», — нельзя игнорировать другие страны, которые определят будущие России, считает Time и предлагает свою пятёрку таких государств.