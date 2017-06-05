В МИД РФ пригрозили принять меры в ответ на враждебные действия Черногории

Москва оставляет за собой принимать ответные меры в связи с враждебной линией властей Черногории на фоне завершения процедуры вступления страны в НАТО . Об этом заявили в МИД РФ

Продолжающаяся в Черногории антироссийская истерия вызывает у нас лишь сожаление. В свете враждебной линии черногорских властей российская сторона оставляет за собой право принимать ответные меры на основе взаимности , - отмечается в распространенном комментарии департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ также отметили, что ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на черногорской стороне. Протокол о вступлении Черногории в НАТО был подписан 19 мая 2016 года. Торжественная церемония присоединения страны в альянс пройдет в штаб-квартире организации в Брюсселе 7 июня.