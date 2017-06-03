Путин рассказал о моральном облегчении в Петербурге

"Знаете, я как-то поймал себя на мысли: прилетаю из Москвы, и все хорошо, у меня все хорошо, все получается. Настроение хорошее: прилетел в Питер, сел в машину, поехал — и как гора с плеч сваливается. Облегчение какое то наступает душевное, моральное. Вроде и так все было хорошо, а здесь еще лучше. Это такое необычное очень редкое чувство и очень приятное", — рассказал Путин.

Ранее сообщалось, что Путин вручил государственную премию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности за 2016 год, лауреатом которой стал писатель и общественный деятель Даниил Гранин.