Кисляк о встрече с Кушнером: не комментирую дипломатические контакты

Посол России в США Сергей Кисляк , отвечая на вопрос журналистов о встрече с советником и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером , заявил, что не комментирует свои дипломатические ежедневные контакты и эта политика относится не только к разговорам с Кушнером.

Ранее газета Washington Post , ссылаясь на американских чиновников, знакомых с данными разведки США, сообщила, что Кушнер в начале декабря 2016 года на встрече с Кисляком в небоскребе Trump Tower якобы предложил установить секретный канал связи между Москвой и переходной командой Трампа, используя для этих целей российские дипломатические представительства в США.

"Я не комментирую мои ежедневные контакты, и это наша политика, которая относится не только к разговорам с Кушнером, но и ко всем нашим ежедневным беседам", — сказал посол в Нью-Йорке, куда приехал на спектакль "Красная Жизель" театра балета Бориса Эйфмана

Кисляк также заявил, что не опасается, если в ближайшие дни о его приезде в Нью-Йорк напишут американские СМИ и начнут спекулировать о возможных встречах. "Если они расскажут, что я встречался с великолепными артистами, приехавшими из России, я буду только рад этому", — заметил посол.

Российского посла на протяжении долгого времени изображали в американских СМИ как "проводника российского влияния". Советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку после того, как Белый дом объявил, что Флинн не полностью рассказал спецслужбам США о содержании беседы с Кисляком. Кроме того, генпрокурор Джефф Сешнс взял самоотвод от расследования "российских связей" окружения Трампа после того, как стало известно о рутинной встрече Сешнса с российским послом в бытность Сешнса сенатором.