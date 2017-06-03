Кисляк оценил перспективы нормализации отношений России и США

Несмотря на то, что отношения России и США стали жертвой внутриполитических баталий в Вашингтоне, будущее у них все же есть, заявил журналистам в Нью-Йорке посол РФ в США Сергей Кисляк

В пятницу вечером в Нью-Йорке Сергей Кисляк присутствовал на спектакле "Красная Жизель" театра балета Бориса Эйфмана

"Двусторонние отношения стали жертвой внутриполитических баталий в этой стране (США — ред.). И очень жаль, что эта жертва приносится с такой легкостью", — заявил посол после спектакля.

Выход из сложившейся ситуации, тем не менее, есть, отметил он.

"Как сказал наш президент, у нас хватит терпения, мы будем ждать. И когда Соединенные Штаты будут готовы работать с нами серьезно по вопросам, которые нас объединяют, и работать так, чтобы это соответствовало долгосрочным интересам и России, и США, то, безусловно, отношения будут выравниваться", — сказал Кисляк.

"Я давно работаю на американском направлении и видел немало взлетов и падений, и у меня, при всех трудностях, которые мы сегодня переживаем, все-таки есть оптимизм, надежда на будущее", — добавил посол.