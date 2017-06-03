Электронные трудовые книжки могут появиться в России с 1 января 2018 года

Электронные трудовые книжки могут быть введены в обращение в России с 1 января 2018 года, заявила вице-премьер правительства России Ольга Голодец в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, сведения о трудовой деятельности, в том числе для иностранного паспорта, можно будет получить «точно так же, как сегодня возможно получать разные справки по запросу в электронном виде с помощью защищенной электронной подписи».