Данные более 200 пассажиров российского круизного лайнера "Князь Владимир" внесены в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец" из-за посещения Крыма.

Как указывается на сайте, в базу данных внесены сведения о 216 пассажирах лайнера. По информации "Миротворца", это "работники Росморпорта, члены их семей и прочие приближенные".

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых были обнародованы данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Ранее на сайте были опубликованы списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.