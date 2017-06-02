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Матвиенко: Россия сократит взнос в Совет Европы на треть
Валентина Матвиенко
Фото: РИА Новости
Россия приняла решение сократить взнос в Совет Европы, третья часть которого направлена на финансирование Парламентской ассамблеи СЕ, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Она сообщила в интервью ТАСС, что МИД сейчас работает над юридическими вопросами для сокращения взноса.
Матвиенко уточнила, что на работу ПАСЕ идет примерно третья часть взноса России в Совет Европы.
По ее словам, на выделенные Россией средства против страны «устраивают провокации, развивают антироссийские настроения, за наши деньги ездят, путешествуют по разным странам».
В январе 2016 года делегация России приняла решение не участвовать в зимней сессии ПАСЕ.
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