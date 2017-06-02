Матвиенко: Россия сократит взнос в Совет Европы на треть

Матвиенко уточнила, что на работу ПАСЕ идет примерно третья часть взноса России в Совет Европы.

По ее словам, на выделенные Россией средства против страны «устраивают провокации, развивают антироссийские настроения, за наши деньги ездят, путешествуют по разным странам».

В январе 2016 года делегация России приняла решение не участвовать в зимней сессии ПАСЕ.