Инвалидов в России государство подвергло новой «пытке»: особенно пострадали дети

В 2017 году в Законе о правилах присвоения инвалидности появился новый критерий — абилитация. Это очень сильно осложнило жизнь людей с ограниченными возможностями и стало поводом для массы жалоб. Россияне лишаются бесплатных лекарств, процедур — и особенно страдают от новшества дети.

Проще говоря, если раньше человек с ограниченными возможностями просто приносил медсправку, подтверждающую болезнь, и получал либо продлевал группу инвалидности, то теперь надо еще определить, подлежит он реабилитации (обеспечению ему наиболее высокого из всех возможных для больного уровней функциональной активности) или абилитации (формированию у него отсутствующих способностей к бытовой, общественной, трудовой деятельности с целью его социальной адаптации).

И то и другое подразумевает пособия от государства, но только разного размера. На деле это обернулось кучей жалоб на то, что людям с ограниченными возможностями стало сложнее как получить, так и подтвердить так называемую срочную группу инвалидности (ту, которую потом можно снять).

- Четыре года назад моему семилетнему сыну присвоили инвалидность по ДЦП, — рассказывает мама мальчика, который толком не может ни ходить, ни разговаривать. — Группа у нас срочная — когда мы ее получали, нам сказали, что к 18 годам сын окрепнет и группу можно будет снять. Состояние Кирилла и впрямь улучшилось. Мы регулярно проходили санаторное лечение и наблюдались в профильных медицинских учреждениях. Раньше мы просто приносили справку от лечащего врача и нам подтверждали группу. А в этом году сказали, что будут что-то там перепроверять, а мы должны ждать.

Мы ждем уже несколько месяцев, а мой сын не получает ни бесплатных лекарств, ни положенных процедур...

Как объяснили нам в одной из больниц Москвы, на базе которой работает МСЭ (медико-социальная экспертиза), процедура получения инвалидности никогда не была быстрой:

— Сначала человек приходит по месту жительства, ему назначают обследование, потом консилиум решает, подавать ли документы больного на медико-социальную экспертизу. Если подают, то решения приходится долго ждать — на комиссию большие очереди. Если больной получает бессрочную группу, то подтверждать ее не надо. Обладатели срочной группы должны ежегодно ее продлевать, и при улучшении состояния она может быть снята. Сейчас критерии оценки изменились, поэтому и процедура стала длиннее. А жалобы пошли только сейчас, хотя закон начал действовать в феврале, потому что многим сейчас подошло время подтверждать группу.

Минтруде , который издал означенный приказ, считают: «Он позволит более точно определять, насколько тяжелы нарушения жизненных функций, вызванные болезнью или травмой. В первую очередь изменения касаются установления инвалидности у детей». Ранее действовавшие правила, по мнению чиновников, давали необъективные результаты — и тоже в первую очередь при установлении инвалидности у детей. А в кулуарах говорится, что за последнее десятилетие «инвалидами стали все кому не лень, чтобы получать пособие от государства» и возмущаться стали «нормальные трудящиеся». Однако, с другой стороны, аппарат детского омбудсмена как получал, так и продолжает получать обращения почти из всех регионов об отказе в присвоении инвалидности тяжелобольным детям.

Изменения в правилах коснулись, по сути, не самого порядка признания инвалидами, а критериев и классификации, — поясняет директор группы компаний «Орто-Доктор» Роман Алехин. — В 2017 году утверждены новые критерии установления инвалидности, основанные не на степени ограничения жизнедеятельности человека, а на степени выраженности стойких расстройств функционирования его организма.

Наибольшие изменения коснулись тех заболеваний, при которых инвалидами признаются дети. Раньше поступало очень много жалоб от родителей, чьи тяжелобольные дети не могли получить соответствующий статус, так как критерии носили все-таки больше формальный характер и позволяли отказывать тем, кто даже при очень больших расстройствах организма не имел права на статус инвалида. В частности, речь идет об инсулинозависимом сахарном диабете, расщелинах губы и нёба, фенилкетонурии, бронхиальной астме. Также подробнее изложены положения, касающиеся нарушений функций при муковисцидозе, врожденных пороках развития, в том числе пороках сердца, костно-мышечной системы, ЦНС. Да, это несколько усложняет получение статуса инвалида, потому что требует более тщательной проверки. Зато такой подход позволяет объективнее оценить перспективу реабилитации либо абилитации.

То есть новшество задумано для большей объективности, но на деле вызывает длительные проволочки, во время которых человек с ограниченными возможностями пребывает в мучительном неведении и без материальной поддержки. То есть все по известной формуле: хотели как лучше, а получилось как всегда. Юристы социального профиля, кроме всего прочего, предупреждают: группа инвалидности может быть снята — и никаких объяснений больной не получит. Зато в случае получения неудовлетворительного решения МСЭ он может обратиться в суд.