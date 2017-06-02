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Канцлер Австрии стал больше уважать Путина после ПМЭФ
Кристиан Керн заявил, что еще больше зауважал Владимира Путина после заседания Петербургского международного экономического форума. Слова канцлера Австрии передает РИА Новости.
«Я не знал изначально о ведущей (журналистке американского телеканала NBC Мегин Келли, которая была модератором пленарного заседания – прим. Рамблер), но потом мне сказали, и я еще больше вас за это уважаю, потому что я бы, наверное, на такое не решился», — заявил Керн.
Свое заявление Керн сделал на встрече с российским президентом, которая прошла «на полях» ПМЭФ. Ранее Владимир Путин в шутку заявил, что главами ведущих стран мира руководит американка, ведущая Мегин Келли. Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня.
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