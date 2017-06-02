Канцлер Австрии стал больше уважать Путина после ПМЭФ

«Я не знал изначально о ведущей (журналистке американского телеканала NBC Мегин Келли, которая была модератором пленарного заседания – прим. Рамблер), но потом мне сказали, и я еще больше вас за это уважаю, потому что я бы, наверное, на такое не решился», — заявил Керн.

Свое заявление Керн сделал на встрече с российским президентом, которая прошла «на полях» ПМЭФ. Ранее Владимир Путин в шутку заявил, что главами ведущих стран мира руководит американка, ведущая Мегин Келли. Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня.