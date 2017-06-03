Топ-10 цитат Владимира Путина на ПМЭФ-2017

Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума по большей части прошло в серьезной и деловой атмосфере, однако не обошлось и без доли сарказма. Президент РФ Владимир Путин лаконично поприветствовал собравшихся участников форума:

"Вольно!"

Когда разговор зашел о выходе США из Парижского соглашения о климате Владимир Путин отметил, что от Трампа и американского империализма в России повеяло холодом:

"Трамп и американский империализм – холодина такая"

"Вопрос, в состоянии ли мы помешать изменению климата. Речь там идёт о чём? О том, чтобы не допустить роста температуры на два градуса. Как-то мы здесь пока не ощущаем, что температура сильно растёт. Но, кстати говоря, мы должны быть благодарны Президенту Трампу. Вот сегодня в Москве, говорят, снег даже был, здесь – дождь, холодина такая.

Теперь можно всё свалить на него и на американский империализм, что это всё они виноваты. Но мы этого делать не будем.".

Модератор заседания ведущая NBC Мегин Келли узнала, что ей тоже полагался бы материнский капитал, в случае, если бы она была гражданкой России:

"И вам бы выплатили семейный капитал" [Модератору NBC]

"Таких инструментов у нас много, например, поддержка семей с небольшими доходами по уплате жилищно-коммунальных платежей, – это, на первый взгляд, скучные вещи, но они очень важны для людей, – это так называемый материнский капитал, который мы выплачиваем семьям с двумя и большим количеством детей. У Вас их, я знаю, трое. Если бы Вы были российской гражданкой, мы выплатили бы и Вам семейный капитал".

Вскоре после этого представительница американских СМИ начала спрашивать Владимира Путина о том, вмешивалась ли Россия в президентские выборы в США или нет. "Карманы пришиты? А пуговицы?"

В. Путин: А Вы читали эти отчёты? М. Келли: Я публичную, общественную версию, которая не засекречена, читала.

В. Путин: Публичную, общественную версию, то есть никакую. "А кто шил костюм? – Карманы хорошо пришиты? – Хорошо. – Пуговицы хорошо? – Хорошо. – Есть претензии к пуговицам? – Нет, пришиты намертво. Но костюм носить невозможно". Такое бывает? Было у одного из наших сатириков Аркадия Исааковича Райкина

Вопрос о "российском следе" возникал вновь и вновь. Владимир Путин спросил, есть ли у США реальные доказательства обвинений России, а не выводы, сделанные на основе предположений. "Адреса, явки, фамилии" – я раньше работал в одной организации

"И сейчас Вы мне тоже говорите: "Публичную версию". Я читал эти отчёты. Даже в этих отчётах нет ничего конкретного, там только предположения и выводы на основе предположений. Всё! Знаете, если что-то конкретно, тогда будет предмет обсуждения. Как в одной организации, в которой я раньше работал, говорили: "Адреса, явки, фамилии". Давайте, где это всё?"

Президент России отметил, что на текущем этапе развития технологий кибератаки могут проводиться под прикрытием других IP-адресов.

WikiLeaks: ЦРУ совершает кибератаки под чужим флагом

Портал "Вести.Экономика" , ранее уже отмечал сообщал об информации о подобных действиях ЦРУ США, которая была опубликована Wikileaks.

"Отпечатки копыт, рогов. Чьи эти отпечатки?" М. Келли: То есть одна из причин, почему вопрос актуален, потому что американцы считают, что у них есть свой национальный суверенитет так рассматривать этот вопрос, так же как и Соединённое Королевство, Франция, Германия. И этот вопрос возникает снова и снова. Они говорят, отвечая на вопрос, где доказательства, что это дезинформация, кампания дезинформации сознательно была начата. И говорится, что сложно найти доказательства в этой кампании. И эксперты говорят, что нельзя эти факторы выдумать. Там сотни фактов против России: там IP-адреса, отпечатки пальцев, коды какие-то – всё это указывает на Россию, и никакие другие доказательства не указывают на кого-либо ещё, кроме России.

В. Путин: Какие отпечатки пальцев? Отпечатки копыт, рогов. Чьи эти отпечатки? IP-адреса – их можно вообще придумать. Знаете, сколько таких специалистов? Они сделают так, что это и с Вашего адреса домашнего, дети Ваши послали, младший Ваш ребёнок трёхлетнего возраста, так всё организуют, что это Ваша девочка трёхлетняя совершила эту атаку. Такие специалисты сегодня в мире в сфере этих технологий, что они вам что угодно придумают, а потом кого угодно обвинят.

Владимир Путин также отдал должное эффективности президентской кампании Дональда Трампа , который сумел найти общий язык с американскими избирателями:

"Трамп – мужик" ("Иногда думал: перебирает мужик, честное слово")

"Команда Трампа оказалась более эффективной в ходе избирательной кампании. Я и сам иногда думал: перебирает мужик, честное слово. Это правда! Но оказалось, что он был прав, что он нашёл подход к тем группам населения и к тем группам избирателей, на которых он сделал ставку, и они пришли и проголосовали за него.

При этом Владимир Путин также отметил, что логика представителей Демократической партии США , чей кандидат проиграл президентские выборы, не выдерживает критики. Президента заявил о том, что демократам проще свалить вину на русских, чем признать свои ошибки.

"Сам придурок, ничего сделать не может, – а евреи виноваты!"

"А другая команда просчиталась. Признать эту ошибку не хочется. Не хочется говорить, что это мы такие, извините, чего-то не догнали, чего-то не продумали. Легче сказать, что мы не виноваты, это виноваты русские, они вмешались в наши выборы, а мы хорошие. Это мне антисемитизм напоминает: во всём евреи виноваты. Сам придурок, ничего сделать не может, – а евреи виноваты!"

В ответ на очередное заявление Мегин Келли о том, что Россия якобы вмешивалась в американские выборы Владимр Путин заявил о том, что власти США уже давно применяют мягкую силу в отношении России, вмешиваясь в ее внутренние дела. "На голову нам сели, ноги свесили и жвачку жуют"

М. Келли: Да, мне кажется, он сказал: "Я думаю, что Россия это сделала, но я не думаю, что сделает снова". В. Путин: Вот ей кажется! Слушайте, это очень серьёзные вопросы мировой политики, а Вам кажется. Это же не просто какое-то интервью провести или статью написать в газете.

А поводу вмешательства, Вы бы посмотрели, что ваши коллеги у нас делают. Да они просто с ногами забрались в нашу внутреннюю политику, на голову нам сели, ноги свесили и жвачку жуют. Развлекаются просто! Это систематическое, на протяжении многих лет, грубое, абсолютно бесцеремонное, в том числе даже на уровне дипломатических ведомств, вмешательство прямо в нашу внутреннюю политику! Заканчивайте давайте – и вам легче станет, и нам.

Чрезмерная фиксация на "российском следе" в президентской кампании США со стороны модератора пленарного заседания привела к еще нескольким ответным репликам Владимира Путина

"Вот пристала!"

М. Келли: Даже Президент Трамп говорил, что он считает, что Россия стоит за этим. То есть это не те, кто не хочет, чтобы Трамп возглавлял страну…

В. Путин: Вот пристала. "Дайте таблетку какую-нибудь"

"А что, не нужно думать о том, как выстраивать отношения? Всё с кондачка делать, вообще бездумно, что ли? Ничего конкретного, просто ноль, зеро, вообще ничего. Удивительно просто. Это просто истерия какая-то, и никак не можете прекратить. Таблетку, что ли, надо дать вам какую-нибудь. Есть таблетка у кого-нибудь? Дайте таблетку какую-нибудь. (Смех.) Правда, честное слово, просто удивительно".