Путин в заключительном слове на ПМЭФ подколол ведущую-американку

Президент России Владимир Путин в заключительном слове на пленарном заседании Петербургского экономического форума подшутил над ведущей-американкой Мегин Келли. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вот мы сидим, обсуждаем много проблем — представитель Индии [премьер-министр Нарендра Моди ], одной из крупнейших стран мира, Россия тоже имеет какое-то значение, представитель Евросоюза [канцлер Австрии Кристиан Керн ], представитель малой страны на постсоветском пространстве [президент Молдавии Игорь Додон ], то есть все регионы представлены. И вот господин Додон сказал, что мир перестал быть однополярным. Нет, американка сидит всеми командует, мне последнее слово дала», — заявил российский лидер.

При этом глава государства отменил, что «однополяярный мир с таким качеством проведения дискуссии» его и остальных собравшихся вполне устраивает.

Пленарное заседание с участием Путина, Додона, Керна и Моди состоялось в пятницу, 2 июня. В рамках дискуссии обсуждались отношения России с США и Евросоюзом, ситуация на Ближнем Востоке, вопросы экономического характера. Заседание российский лидер начал с команды «Вольно!».