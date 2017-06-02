Дмитрий Рогозин назвал слабое место НАТО

Североатлантический альянс НАТО обречен на развал, поскольку у этой организации "нет предмета деятельности". Об этом заявил журналистам в ходе Петербургского международного экономического форума вице-премьер Дмитрий Рогозин

"НАТО начинает скучать, очень сильно хиреть тогда, когда у них сложно с образом врага. Сейчас они этот образ врага в лице России сформировали, он немножко приутих, потух в 90-е годы, сейчас он снова поднялся", - цитирует политика ТАСС

Рогозин уверен, что политика санкций "вырождается", следовательно рано или поздно у НАТО вновь возникнет проблема с образом врага.

"Ситуация экономическая и политическая все равно сложится таким образом, что НАТО потеряет смысл существования", - констатировал вице-премьер.

Напомним, Дмитрий Рогозин работал постоянным представителем России при Североатлантическом альянсе в 2008-2011 годах.