Путин опроверг информацию о «каналах связи» между командой Трампа и Кремлем

«Россия никаких каналов не создавала и ни с кем не имела никаких каналов. Возможно, были какие-то официальные контакты со штабами всех кандидатов, это нормальная дипломатическая практика», — отметил он.

По словам Путина, то, что делает Кисляк, является текущей работой посла, и никаких «заседаний» с американскими официальными лицами у него не было. «Вы что думаете, со всего мира и из Соединенных Штатов посол мне каждый день докладывает, с кем он встречается, что обсуждает? Бред какой-то», — подчеркнул Путин.

«Просто кто-то решил к этому прицепиться и избрал это как линию атаки на действующего президента. Это не наше дело, это ваши там внутриполитические разборки. Занимайтесь ими сами», — отметил российский лидер.

«Вы на голом месте сделали сенсацию и превратили ее в инструмент борьбы с действующим президентом», — высказал мнение Путин по поводу обвинений в отношении Трампа.