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Путин опроверг информацию о «каналах связи» между командой Трампа и Кремлем
У России не было никаких каналов ни с одним из штабов кандидатов в президенты США, заявил российский президент Владимир Путин в интервью телеканалу NBC, комментируя информацию о том, что посол в Вашингтоне Сергей Кисляк обсуждал с Джаредом Кушнером, ныне советником президента США Дональда Трампа, создания «закрытого канала связи с Кремлем» в период выборной кампании.
«Россия никаких каналов не создавала и ни с кем не имела никаких каналов. Возможно, были какие-то официальные контакты со штабами всех кандидатов, это нормальная дипломатическая практика», — отметил он.
По словам Путина, то, что делает Кисляк, является текущей работой посла, и никаких «заседаний» с американскими официальными лицами у него не было. «Вы что думаете, со всего мира и из Соединенных Штатов посол мне каждый день докладывает, с кем он встречается, что обсуждает? Бред какой-то», — подчеркнул Путин.
«Просто кто-то решил к этому прицепиться и избрал это как линию атаки на действующего президента. Это не наше дело, это ваши там внутриполитические разборки. Занимайтесь ими сами», — отметил российский лидер.
«Вы на голом месте сделали сенсацию и превратили ее в инструмент борьбы с действующим президентом», — высказал мнение Путин по поводу обвинений в отношении Трампа.
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