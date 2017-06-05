Путин рассказал о сомнениях Обамы во вмешательстве России в выборы в США

"Мы говорили об этом и с бывшим президентом Обамой, мы говорили с некоторыми другими официальными лицами - никто никогда не предъявил мне никаких прямых доказательств. Когда мы говорили с президентом Обамой на этот счет, это вам лучше у него спросить, думаю, что он вам скажет, что он тоже уверен в этом, но когда мы с ним говорили, я увидел, что и он засомневался. Я, во всяком случае, так увидел", - рассказал Путин.

При этом он добавил, что в настоящее время технологии дошли до того, что конечный адрес можно закамуфлировать таким образом, что никто не поймет происхождение этого адреса.

"И, наоборот, можно так подставить любую структуру, любого человека, что все будут думать, что именно он является источником той или иной атаки. Современные технологии очень изощренные, тонкие и позволяют это сделать. Когда мы это поймем, мы избавимся от всяких иллюзий", - отметил российский президент.

Кроме того, Путин выразил уверенность в том, что "никакое вмешательство извне ни в одной, даже в маленькой стране, а уж тем более в такой большой великой державе как Соединенные Штаты не может повлиять на конечный результат выборов".

"Это никогда невозможно", - заключил он.

Ранее Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты вмешиваются в чужие политические процессы по всему миру, однако обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их президентские выборы.