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Путин – о нападках на Кисляка: Совсем спятили
Говоря об обвинениях в адрес посла России в США Сергея Кисляка в том, что он якобы вербует американских политиков, президент Владимир Путин назвал распространителей такого рода заявлений «спятившими». «Совсем спятили. Это же его работа – встречаться с людьми и договариваться», - сказал Путин, выступая на ПМЭФ, передает РИА «Новости».
Он назвал истерией кампанию, развернувшуюся вокруг Кисляка. «Есть таблетка – примите», - сказал Путин.
Президент признался, что ничего не знал о разговоре экс-советника Трампа Майкла Флинна с Кисляком (эпизод, который привел к отставке Флинна), но не видит в этом ничего страшного: Кисляк и Флинн «разговаривали на общие темы».
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