Навальный разыграет миллион рублей среди видеоблогеров

О конкурсе по созданию общественно-политических каналов на YouTube Алексей Навальный объявил на своем сайте и в соцсетях.

Политик и общественный деятель, которому 4 июня исполнился 41 год, пояснил, что любой желающий может последовать его примеру и ежедневно выкладывать в Сеть по две видеозаписи.

В этих роликах он призывает поднимать самые актуальные проблемы в регионах и становиться таким образом влиятельными журналистами с аудиторией больше, чем у местных СМИ.

Участвовать могут не только новички, но и уже существующие каналы, если у них менее 100 тысяч подписчиков.

Призовой фонд составляет 1 млн рублей; соответственно, три победителя получат по 200, 300 и 500 тысяч рублей. Итоги Навальный обещает подвести осенью 2017 года.