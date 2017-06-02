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Помощник Трампа: США хотят возобновить диалог с Россией по стратегической стабильности
США намерены возобновить диалог с Россией по стратегической стабильности, заявил специальный помощник американского президента Кристофер Форд.
«Мы бы хотели возобновить, а фактически привести в порядок процесс диалога по стратегической стабильности», - передает его слова РИА «Новости».
По его словам, возобновление диалога поможет сторонам добиться понимания относительно позиций России и США «по широкому кругу вопросов».
Отметим, что в начале мая в ходе встречи замглавы МИД России Сергей Рябков с и.о. заместителя госсекретаря США Томаса Шеннона представители Вашингтона инициировали обсуждение «стратегической стабильности и возможности возобновления регулярного диалога» по этой теме.
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