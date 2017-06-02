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Вовненко опровергла новости об уходе с поста и.о. директора Исаакия
Фото: Facebook
И.о. директора музея-памятника «Исаакиевский собор» Ирада Вовненко опровергла слухи о своей отставке. По ее словам, она не писала заявление об увольнении.
Сегодня Вовненко находится на своем рабочем месте. Как пишет ФАН, ранее в СМИ появилась информация о ее уходе. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко якобы объявил о срочном поиске замены и.о. директора. Однако эти слухи опровергли в Смольном.
До Ирады Вовненко музеем с 2008 года руководил Николай Буров. Новая и.о. директора «Исаакиевского собора» сотрудничала с ним с 2009 года. 26 мая суд прекратил слушание дела о бездействии петербургского парламента в вопросе о передаче собора православной церкви.
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