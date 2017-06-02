Иностранцы смогут защищать диссертации не только на русском языке

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому иностранным гражданам, подготовившим диссертации на соискание ученых степеней, предоставляется право защиты на иностранном языке в организациях, где предусмотрена такая возможность, документ размещен на сайте кабмина РФ.

Документ разработан Минобрнауки РФ . Поясняется, что сейчас, согласно положению о присуждении ученых степеней, защита диссертации должна проводиться на русском языке. Либо при необходимости должен быть обеспечен синхронный перевод на другой язык. Диссертация и автореферат диссертации представляются в диссертационный совет на русском языке.

"Подписанным постановлением в положение внесено изменение, в соответствии с которым иностранным гражданам, подготовившим диссертации на соискание учёных степеней, может быть предоставлено право защиты на иностранном языке в организациях, где предусмотрена возможность такой защиты. При этом диссертация и автореферат диссертации представляются на русском и иностранном языках", — говорится в сообщении.

Перевод на русский язык документов, представляемых соискателем ученой степени в диссертационный совет, обеспечение услуг переводчика в случае приглашения соискателя ученой степени на заседание ВАК при Минобрнауки России или экспертного совета такой комиссии происходит за счет средств организации, в диссертационном совете которой проводится защита, или за счет средств соискателя ученой степени по соглашению между ними.

Отмечается, что принятое решение будет способствовать привлечению в российские образовательные и научные организации иностранных исследователей, а также позволит повысить конкурентоспособность этих организаций.