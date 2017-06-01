Советник Путина: Хиллари Клинтон не разбирается в интернете

Хиллари Клинтон , в общем-то, и выборы проиграла потому, что не вполне учла специфику социальных сетей и интернета, заявил советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко

Хиллари Клинтон пошутила, что опечатка президента США Дональда Трампа в Twitter - это "скрытое послание русским". "Вы не имеете достаточного уровня доступа, чтобы знать значение слова "covfefe", — заявила Клинтон, проигравшая Трампу выборы в прошлом году.

"Америка - страна современная, возможно, она первой введет запрет на пользование "Твиттером" для людей старше 60 лет. Ведь Хиллари Клинтон, в общем-то, и выборы проиграла потому, что не вполне учла специфику социальных сетей и интернета.

Очевидно, у нее в голове существуют представления об интернете как о какой-то заведомо шпионской сети, где все обмениваются какими-то секретами. В общем, жалко старушку, хороший человек. Не знаю, может ей доктор поможет?" - цитирует его слова НСН.