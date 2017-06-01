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В МИД РФ пообещали ответ на новые санкции США
Фото: ТК «Звезда»
Министерство иностранных дел уже занимается проработкой мер, которые послужат ответом на очередные санкции США против России, об этом заявил замглавы ведомства Сергей Рябков, как передает РИА новости.
Как отметил заместитель главы МИД, Москва не ставит себе цель усложнить отношения с Вашингтоном и загнать их в тупик, однако действия американской стороны, в частности, министерства финансов, сильно осложняет ситуцию.
Что касается нашего возможного ответа, то мы этот вопрос сразу же взяли в проработку. Будем определяться, исходя все из необходимости все же не загонять отношения совсем в тупик и работать над перспективой их улучшения , - сказал Рябков.
США ввели санкции против граждан России, Китая и КНДР в связи с развитием ядерной программы Северной Кореи . Отмечается, что под действия ограничительных мер попал россиянин Игорь Мичурин, который связан с компанией Korea Tangun Trading Corporation.
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