В МИД РФ пообещали ответ на новые санкции США

Как отметил заместитель главы МИД, Москва не ставит себе цель усложнить отношения с Вашингтоном и загнать их в тупик, однако действия американской стороны, в частности, министерства финансов , сильно осложняет ситуцию.

Что касается нашего возможного ответа, то мы этот вопрос сразу же взяли в проработку. Будем определяться, исходя все из необходимости все же не загонять отношения совсем в тупик и работать над перспективой их улучшения , - сказал Рябков.

США ввели санкции против граждан России, Китая и КНДР в связи с развитием ядерной программы Северной Кореи . Отмечается, что под действия ограничительных мер попал россиянин Игорь Мичурин, который связан с компанией Korea Tangun Trading Corporation.