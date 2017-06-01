Путин прокомментировал массовые протесты в Венесуэле

Как сообщает ТАСС, российский лидер призвал оппозицию и власти Венесуэлы действовать в рамках закона и не допускать радикальных проявлений.

«Там идёт действительно очень острая внутриполитическая борьба и мы призываем всех — и оппозицию, и руководство страны — действовать в рамках закона, Конституции, в рамках демократических процедур, и не допускать радикальных проявлений», — сказал он.

Данное заявление он сделал на встрече с руководителями мировых информационных агентств.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения Верховного суда касательно ограничения власти оппозиционной Национальной ассамблеи.