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Путин прокомментировал массовые протесты в Венесуэле
Как сообщает ТАСС, российский лидер призвал оппозицию и власти Венесуэлы действовать в рамках закона и не допускать радикальных проявлений.
«Там идёт действительно очень острая внутриполитическая борьба и мы призываем всех — и оппозицию, и руководство страны — действовать в рамках закона, Конституции, в рамках демократических процедур, и не допускать радикальных проявлений», — сказал он.
Данное заявление он сделал на встрече с руководителями мировых информационных агентств.
В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения Верховного суда касательно ограничения власти оппозиционной Национальной ассамблеи.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга призвала стороны конфликта в Венесуэле к диалогу.
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