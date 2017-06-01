Путин оценил работу своей охраны

«Я делаю свою работу, а сотрудники (служб – прим. Рамблер) безопасности делают свою. До сих пор у них это все неплохо получалось», - заявил Путин.

Путин добавил, что обсуждал вопрос личной охраны при встрече с Фиделем Кастро , на которого было совершено более пятидесяти покушений.

«И он мне сказал: «Знаешь, почему я жив?». Я сказал: «Почему?» - «Потому, что я своей безопасностью всегда занимался лично», - заявил Путин.

По словам главы государства, его планировали убить, как минимум, пять раз. Путин отметил, что организаторы покушений обычно пытаются внедриться в охрану. Президент отметил, что «тот, кому суждено быть повешенным, не утонет». На вопрос Стоуна, что суждено Путину, глава государства ответил, что это известно «одному Господу». Полное интервью Стоуна с Путиным будет показано в виде документального фильма 12-15 июня.