«Санкционная дубина»: представитель России при ООН раскритиковал политику США

Совбез ООН одобрил проект резолюции по Северной Корее, предусматривающий расширение санкций в отношении КНДР. Россия поддержала резолюцию, но призвала Соединённые Штаты объяснить включение российских компаний и граждан в новый санкционный список. Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков заявил, что подобная практика показывает неэффективность и деструктивность таких мер, указав Вашингтону на необходимость избавиться от этой «константы американской политики».

Совет Безопасности ООН одобрил предложенный США проект резолюции по КНДР, предусматривающий расширение санкционного списка в отношении Северной Кореи. Россия поддержала резолюцию, но призвала решать кризис на Корейском полуострове дипломатическими методами.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков на заседании Совбеза заявил, что Россия ожидает разъяснений в связи с расширением США санкций против КНДР, под которые попали три российские компании и один россиянин.

«Хотели бы услышать разъяснения от американской стороны в отношении объявленного 1 июня расширения американских санкций в отношении КНДР, под которые попали три российские компании и один гражданин нашей страны. Данный шаг вызывает недоумение и глубокое разочарование», — заявил Сафронков.

Зампостпреда подчеркнул, что механизм односторонних рестрикций является незаконным с точки зрения международного права, а практика показывает неэффективность таких мер и, более того, деструктивность подхода, когда в качестве универсального способа решения мировых проблем вместо дипломатических инструментов используются «санкционные дубины».

«Это в полной мере относится к нынешнему решению Вашингтона, которое отнюдь не способствует урегулированию ситуации вокруг Корейского полуострова», — отметил Сафронков.

Дипломат добавил, что после смены администрации в Соединённых Штатах, санкции по инерции остаются «константой американской политики».

«Вместо того, чтобы начинать разгребать накопившиеся в двусторонних отношениях завалы, в Вашингтоне делают прямо противоположные, недружественные шаги, которые лишь затрудняют нормализацию диалога и осложняют сотрудничество в международных делах», — заявил Сафронков.

Дипломат подчеркнул, что сложившаяся на Корейском полуострове обстановка требует скорейшего начала совместной коллективной работы, а конфронтационная логика чревата катастрофическими последствиями.

«Сейчас как никогда важно искать политическое решение. Некоторые наши партнёры заявляют, что готовы возобновить контакты с Пхеньяном, но при определённых условиях. Если разговаривать друг с другом языком ультиматумов, мы не сдвинемся с мёртвой точки», — отметил Сафронков.

Зампостпреда России при ООН заявил, что Россия готова к содействию международным и прежде всего ооновским усилиям по политико-дипломатической разрядке обстановки на Корейском полуострове, но «авантюры Пхеньяна не должны давать повода для наращивания военной активности в регионе и тем более реализации силовых планов».

«Конфронтационная логика чревата катастрофическими последствиями как для Корейского полуострова, так и для региона в целом. Для нас абсолютно очевидно, что выбор должен быть сделан в пользу максимального задействования дипломатического инструментария», — сказал Сафронков.

Резолюция Совбеза ООН 2356 была принята в ответ на активно проводимые КНДР в последнее время испытания баллистических ракет. В заявлении ООН по итогам заседания говорится, что действия Пхеньяна нарушают резолюции Совбеза, угрожают миру и безопасности во всём регионе, а также противоречат процессу денуклеаризации.

В принятой резолюции, в частности, выражается озабоченность по поводу того, что «поступления от запрещённой продажи оружия КНДР используются для создания ядерного оружия и баллистических ракет».

Зампостпреда России при ООН — представителю Британии: «Не смей оскорблять Россию»

Зампостпреда России при ООН Владимир Сафронков не в первый раз экспрессивно выступает на заседании Совбеза. В апреле он в ответ на обвинение постпреда Великобритании Мэтью Райкрофта в злоупотреблении Россией правом вето призвал не оскорблять Россию и другие государства.

«Выступление представителя Великобритании Райкрофта показало, что он только и думает, чтобы затруднить ваши усилия, господин де Мистура, не дать развиваться политическому процессу, принести в Совбез конфронтационность и враждебность», — сказал Сафронков.

Он добавил, что Великобритания испугалась того, что Россия будет сотрудничать с США.

«Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с США. Вы этого боитесь. Всё делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано... Предъявляете оскорбительные требования гарантам процесса в Астане. А вы что для этого сделали, для прекращения огня?» — заявил Сафронков.

При этом он отметил, что Райкрофт оскорблял Сирию, Иран, Турцию и другие государства.

«Не смей оскорблять Россию больше», — заключил Сафронков.