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"Думал, перегибает мужик, а он был прав". Путин о риторике Трампа
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин признался, что во время предвыборной кампании в США был уверен, что Дональд Трамп «перебирает» в своей агрессивной линии поведения. Заявление российского президента передает издание «Фонтанка.ру».
С таким заявлением глава государства выступил на пленарном заседании Петербургского экономического форума. Путин сравнил появившиеся в американской прессе обвинения Москвы во вмешательстве в выборный процесс с антисемитизмом.
«Это вообще мне антисемитизм напоминает: во всем евреи виноваты. Сам придурок, ничего сделать не может, а евреи виноваты. Но мы знаем, к чему приводят такие настроения, ничем хорошим они не заканчиваются. Надо просто работать, думать, как исправить свою ошибку», - добавил Путин.
Российский президент отметил, что до сих пор американские журналисты так и не представили весомых доказательств причастности Кремля к вмешательству в предвыборную кампанию в США в конце 2016 года. Путин отверг все обвинения и потребовал западных политиков и журналистов «прекращать» раздувать эту историю.
Американская пресса и представители спецслужб неоднократно обвиняли Москву в причастности к кибератакам на госструктуры США с целью повлиять на исход голосования на выборах президента страны. 18 мая агентство Reuters сообщило со ссылкой на три источника, что в течение 2016 года представители штаба Дональда Трампа 18 раз вступали в контакты с российскими властями. В частности, журналисты отмечают переговоры между сотрудниками штаба и кумом президента России Владимира Путина, украинским предпринимателем Виктором Медведчуком. Сам бизнесмен эту информацию опроверг. В Кремле все обвинения называют беспочвенными. Президент США Дональд Трамп называет «фейковыми» новости, связанные с его контактами с российской стороной в ходе предвыборной кампании.
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