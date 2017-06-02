"Думал, перегибает мужик, а он был прав". Путин о риторике Трампа

С таким заявлением глава государства выступил на пленарном заседании Петербургского экономического форума. Путин сравнил появившиеся в американской прессе обвинения Москвы во вмешательстве в выборный процесс с антисемитизмом. С таким заявлением глава государства выступил на пленарном заседании Петербургского экономического форума. Путин сравнил появившиеся в американской прессе обвинения Москвы во вмешательстве в выборный процесс с антисемитизмом.

«Это вообще мне антисемитизм напоминает: во всем евреи виноваты. Сам придурок, ничего сделать не может, а евреи виноваты. Но мы знаем, к чему приводят такие настроения, ничем хорошим они не заканчиваются. Надо просто работать, думать, как исправить свою ошибку», - добавил Путин.

Российский президент отметил, что до сих пор американские журналисты так и не представили весомых доказательств причастности Кремля к вмешательству в предвыборную кампанию в США в конце 2016 года. Путин отверг все обвинения и потребовал западных политиков и журналистов «прекращать» раздувать эту историю.