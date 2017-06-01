Владимир Путин вызвал журналистов на татами

Президент России Владимир Путин выразил желание научить представителей прессы приемам дзюдо.

Во время ПМЭФ-2017 российский лидер услышал, что, как минимум, у двух представителей информагентств имеются степени мастеров спорта по дзюдо.

Путин пошутил, что готов научить журналистов дзюдо. Глава государства заметил, что собралась теплая компания, а тем, кто еще не освоил дзюдо, необходимо дать пару уроков.

Напомним, что в ходе встречи Путин также заметил, что санкции против РФ вредят всем, а "русофобия" за рубежом буквально "хлещет через край".