Путин оценил работу своей охраны

Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну оценил работу своих телохранителей. Путин отметил, что пока он выполняет свою работу, сотрудники служб безопасности делают свою, и «до сих пор у них это все неплохо получалось», передает ТАСС

Речь об охране зашла при обсуждении покушений на государственных руководителей. Стоун утверждает, что, по его данных, на Путина было по меньшей мере пять попыток покушения. В то же время, отметил он, Фиделя Кастро пытались устранить «раз пятьдесят».

Путин признался, что обсуждал с команданте эту тему. «И он мне сказал: «Знаешь, почему я жив?» Я сказал: «Почему?» - «Потому, что я своей безопасностью всегда занимался лично», - рассказал президент России.

Интервью Стоуна с Путиным выйдут в свет в виде документального фильма 12-15 июня.