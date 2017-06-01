Путин прокомментировал отношения с Меркель в контексте выборов в Германии

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств заявил, что с канцлером Германии Ангелой Меркель есть и разногласия, и точки прикосновения, но если касаться предстоящих парламентских выборов в Германии, то предпочтений у Москвы нет, поскольку главное – настрой на конструктив. «Мы с Ангелой давно знакомы, работаем вместе, у нас есть и разногласия, но есть и много точек соприкосновения, особенно это касается вопроса экономического взаимодействия», –заявил Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума, передает РИА «Новости»

Путин отметил, что лидера социал-демократической партии Германии Мартина Шульца , который будет соперничать на выборах с возглавляемым Меркель политическим объединением, он практически не знает.

Как подчеркнул президент, России все равно с кем работать, главное – настрой на конструктивное взаимодействие и желание европейских партнеров руководствоваться фундаментальными интересами.

Путин заявил, что не сомневается в продолжении сотрудничества Москвы и Берлина после завершения предстоящих выборов в Германии.

Как подчеркнул президент, кооперация между двумя странами в ряде экономических отраслей, а также взаимозависимость такова, что от ее успешного развития «зависят десятки, если не сотни тыс. рабочих мест – как в Германии, так и в России».

Напомним, в начале мая состоялся визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Россию.