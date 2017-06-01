Путин отметит день рождения своего повара

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сегодня, 1 июня, российский лидер Владимир Путин будет отмечать день рождения своего личного повара, ресторатора Евгения Пригожина. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня день рождения у повара Путина… Путин его сегодня будет праздновать», — сказал Песков.

Также в декабре 2016 года США внесли Пригожина в санкционный список из-за его «обширных деловых связей» с министром обороны России и с компанией, которая проектирует российскую военную базу на границе с Украиной.