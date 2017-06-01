Россия может потребовать компенсации от США за арест российской дипсобственности

«Это вопрос (наложение ареста на дипсобственность РФ - прим. Рамблер) плавно перетекает в сферу компенсации ущерба», - заявила Захарова.

Захарова добавила, что в ведомстве до сих пор не получили от американской стороны предложений по выходу из сложившейся ситуации вокруг ареста дипломатической собственности. Представитель МИД РФ отметила, что американские власти уже месяц затягивают процесс с передачей Москве своих предложений по разрешению проблемной ситуации.