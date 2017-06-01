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Россия может потребовать компенсации от США за арест российской дипсобственности
Москва может потребовать от Вашингтона компенсации за арест российской дипломатической собственности в США. С таким заявлением выступила Мария Захарова. Слова официального представителя министерства иностранных дел России передает ТАСС.
«Это вопрос (наложение ареста на дипсобственность РФ - прим. Рамблер) плавно перетекает в сферу компенсации ущерба», - заявила Захарова.
Захарова добавила, что в ведомстве до сих пор не получили от американской стороны предложений по выходу из сложившейся ситуации вокруг ареста дипломатической собственности. Представитель МИД РФ отметила, что американские власти уже месяц затягивают процесс с передачей Москве своих предложений по разрешению проблемной ситуации.
В конце декабря 2016 года власти США арестовали дипсобственность России, расположенную в штате Мэриленд и в городе Нью-Йорке. Речь идет о посольских жилых комплексах. Руководство страны назвало арест собственности реакцией на «притеснения американских дипломатов в Москве со стороны российских властей». Кроме того, Белый дом выслал из США 35 российских дипломатов и ввел новые санкции в отношении как физических, так и юридических лиц из России. В администрации бывшего американского президента Барака Обамы объяснили данное решение «вмешательством Москвы в выборы главы государства». В Кремле все обвинения называют беспочвенными.
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